Названы главные минусы панельных новостроек

Кирпично-монолитные дома более привлекательны, чем панельные, то есть возведенные по бесшовной технологии. Главные минусы «панелек» назвали эксперты агентства недвижимости «Ваша квартира» (соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По мнению специалистов, один из ключевых недостатков бесшовных домов — плохая шумоизоляция. Кроме того, панельное домостроение не предполагает размещение подземных паркингов. Для многих покупателей квартир это критично. «Также существенным минусом панельных домов является неравномерная усадка. Так, через некоторое время после возведения объекта можно увидеть трещины», — сетуют эксперты.

Они также указали, что панельные дома имеют ограниченность в этажности — монолитные объекты могут быть существенно выше. Тем не менее в ближайшие 10-15 лет многоквартирные новостройки эконом- и комфорткласса будут преимущественно панельными, полагают специалисты.

Ранее, в январе, россиян предупредили о новом риске при покупке квартир: по мнению экспертов, потерять жилье могут те, кто участвует в сделках с оформлением переуступки прав по договорам долевого участия. Речь идет о приобретении квартир в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц.

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