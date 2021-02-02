Президент Аргентины дал обещание Путину

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным принял его приглашение и пообещал приехать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию аргентинского лидера.

Фернандес также заметил, что считает приоритетным взаимодействие между государствами.

В администрации аргентинского президента сообщили, что беседа политиков продолжалась 30 минут. Во время разговора они успели обсудить проводимые Аргентиной переговоры по реструктуризации долга перед МВФ, а также уделили внимание ряду вопросов, касающихся эпидемиологической обстановки в странах.

В пресс-службе Кремля уточнили, что, помимо прочего, Фернандес выразил благодарность за поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которую используют в стране в рамках кампании по массовой вакцинации населения.

2 февраля стало известно о назначении нового посла Аргентины в России. Должность получил бывший заместитель главы МИД этой страны Эдуард Суайн. «Его миссия будет сосредоточена на развитии всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами», — подчеркнули в аргентинском ведомстве.