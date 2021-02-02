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Россия поставит в Германию сотни тысяч респираторов

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Россия поставит в Германию более 300 тысяч респираторов. Об этом сообщает Минпромторг.

По двум контрактам с февраля по март 2021 года в Федеративную республику будут переданы 170 и 150 тысяч респираторов соответственно. Сумма заказов составила более 130 тысяч евро. Уточняется, что в скором времени ожидается заключение контрактов на поставку еще около 100 тысяч респираторов в другие страны Евросоюза.

В Германию будут поставлены респираторы «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Их производит Кимрская фабрика имени Горького.

26 января сообщалось, что в окрестностях немецкого города Гютерсло федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия преступники похитили со склада десять контейнеров с защитными респираторами. Ущерб оценивается в 40 тысяч евро (3,6 миллиона рублей). Украденные средства защиты классифицируются как FFP2. Они защищают от коронавируса эффективнее обычных медицинских масок.

В немецкой Баварии с января действует закон, по которому жителям запрещено появляться в магазинах и общественном транспорте без респираторов с уровнем защиты FFP2 и выше. Также запрет касается самодельных масок. Аналогичная мера также была принята в соседней Австрии.

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