Российский певец Дима Билан задумал уехать в Африку. Своими планами он поделился в интервью «Московскому комсомольцу».

В беседе с изданием исполнитель признался, что лучше писать музыку ему удается в отъезде, в то время как в Москве это не получается. Кроме того, по его словам, он занимается созданием электронной музыки, «для кого-то странной», но интересной для него самого. «Надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм», — добавил Билан, не раскрывая при этом деталей путешествия.

В ноябре 2020 года Диму Билана заподозрили в романе со звездой шоу «Пацанки» Анастасией Петровой. Тогда артист рассказал в социальных сетях, как провел день с девушкой. Они посетили стилиста, а затем ресторан рэпера Моргенштерна. «Много мыслей… мало слов… Это был особенный неподдельно настоящий день, которых так не хватало! Ты знаешь все!» — подписал снимок певец.