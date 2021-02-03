Россияне назвали залог богатства

Россияне считают, что необходимо обладать высоким интеллектом, но невысокими моральными качествами, чтобы стать богатым. Это следует из исследования «Портрет владельца капитала в России-2020», пишет Forbes.

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Россияне уверены, что для достижения богатства очень важны связи, доступ к власти, должность или возможность получить наследство. Залогом богатства респонденты назвали также ум (так ответили 54 процента опрошенных), беспринципность (30 процентов) и предприимчивость (25 процентов).

В представлении россиян для финансового успеха в человеке должны уживаться и ярко положительные качества, и ярко отрицательные. Позитивно к богатым относятся 47 процентов опрошенных, а 53 процента — негативно. Основной источник позитивного отношения — это «забота о людях», «ответственность за страну» и профессиональные достижения.

Самые главные слова-маркеры негативного отношения — это «воровство» и «несправедливость». Около семи процентов сравнили богатых с «врагами» и «предателями». Проще всего заработать деньги в сфере финансов, органов власти, добыче полезных ископаемых и строительстве, уверены россияне. При этом 83 процента респондентов отметили, что в стране есть неравенство. Около 66 процентов убеждены, что невозможно стать миллиардером честным образом, не воруя и не нарушая закон.

Ранее стало известно, что чуть больше половины россиян (52 процента) считают, что для достижения успеха в жизни нужны везение и личные связи, а не упорный труд.