Ноги девушки-бойца UFC впечатлили фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Трэйси Кортес продемонстрировала физическую форму. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте спортсменки.

На фото Кортес позирует в шортах напротив зеркала в тренажерном зале. Фанатов впечатлили ноги 27-летней американки, выступающей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Вот это бедра», — отметил, в частности, пользователь liamw755.

Фото опубликовано @cortezmma

Турнир UFC Fight Night 190 запланирован на 17 апреля. Окончательный кард еще не сформирован. Кортес должна принять участие в ивенте, проведя поединок против 32-летней россиянки Светланы Насибулиной, выступающей под псевдонимом Жустин Киш.

Кортес провела девять поединков. На ее счету восемь побед и одно поражение.