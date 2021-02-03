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Подполковник российской полиции избил остановивших его машину гаишников

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесской республике задержан подполковник российской полиции, который набросился с кулаками на трех гаишников, остановивших его служебный автомобиль. Об этом в среду, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 31 января заместитель начальника отделения полиции в городе Карачаевске возвращался на служебном автомобиле, будучи в состояние алкогольного опьянения. Три сотрудника ДПС остановили машину подполковника, что вызвало у него возмущение. Он потребовал отпустить его. Однако, полицейские потребовали предъявить документы, что привело к драке.

В результате дебошира скрутили и доставили в отдел. От его кулаков пострадал один из гаишников, у которого диагностировали травму головы. В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Нападение на представителя власти»).

20 октября 2020 года сообщалось, что в Челябинской области подполковника регионального управления МВД обвинили в пьяном дебоше.

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