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Дочь и зять Трампа лишились доходов

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Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер в 2020 году лишились заметной части доходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Семейная пара за 2020 год и первые 20 дней 2021-го сообщила о суммарном доходе в примерно 120 миллионов долларов. Хотя это огромная сумма, по сравнению с таким же предыдущим периодом это потеря более чем 20 процентов — за прошлый такой же период Трамп и Кушнер заработали 156 миллионов.

Отмечается, что чета, хоть и остается крайне богатой, финансово сильно пострадала из-за работы на администрацию отца Иванки. Дочь президента, как стало известно в конце прошлого года, задумывается о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства.

Как сообщалось ранее, Трамп выражал обеспокоенность тем, что министерство юстиции с приходом к власти Джо Байдена может попытаться наказать его, избрав своей целью его трех старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также мужа Иванки Джареда Кушнера.


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