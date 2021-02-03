Мыши заразили детей опасным заболеванием в российском интернате

В расположенной в Томской области Крыловской школе-интернате 30 воспитанников госпитализированы с псевдотуберкулезом. Причиной заражения детей опасным заболеванием стали санитарные нарушения, которые в ходе внеплановой проверки выявили сотрудники Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в среду, 3 февраля.

Специалисты ведомства выявили нарушения условий хранения овощей и содержания пищеблока. В частности, на овощехранилище они обнаружили следы пребывания грызунов. Кроме того, несколько мышей было отловлено.

В Роспотребнадзоре считают, что дети заразились именно из-за контакта грызунов с продуктами, которые обрабатывались на пищеблоке с нарушением технологии. Помимо этого, в учебном заведении выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу. Возбудитель — грамотрицательная бактерия Yersinia pseudotuberculosis.