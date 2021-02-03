Мексиканских полицейских обвинили в массовом убийстве мигрантов

Двенадцать полицейских в мексиканском городе Тамаулипас недалеко от границы с США находятся под арестом: их обвинили в массовом убийстве людей. Предполагается, что они расстреляли 19 человек, а затем сожгли их тела, сообщает El Pais.

Сожженные трупы обнаружили в конце января сложенными в грузовой автомобиль. 16 из них принадлежали мужчинам, один — женщине, а еще два были так сильно обожжены, что половую принадлежность установить не удалось. Полицейские выяснили личность четверых погибших: двое из них оказались уроженцами соседней Гватемалы.

Представители полиции не уточнили, что за мотив мог быть у полицейских-убийц. Однако издание указывает, что район, где нашли тела — территория давнего противостояния наркокартелей. Преступные синдикаты используют мигрантов для транспортировки запрещенных веществ и собирают с них деньги за проход через свою территорию. Тех, кто отказывается платить или сотрудничать, часто убивают для устрашения, а связи с коррумпированными полицейскими есть у каждого картеля.

В декабре прошлого года журналисты-расследователи узнали, что власти Мексики закупали шпионское программное обеспечение под предлогом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также оказывали услуги слежки картелям или даже перепродавали им ПО.