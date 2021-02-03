Мир
 
Последние новости
Кремль осудил Зеленского за блокировку телеканалов
Число самозанятых в России оценили в пять раз выше официального
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Глава Ленобласти извинился за отрицавшего холокост профессора
Главный редактор «устала» и ушла из российского Vogue
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
В РУСАДА отреагировали на отказ WADA обжаловать решение CAS
Тело москвички пять часов искали в заваленной мусором квартире 
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному
ВВС США впервые «нацелят» на Россию бомбардировщики B-1B из Норвегии
Новости партнеров
Прослушать новость

Мексиканских полицейских обвинили в массовом убийстве мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergio Maldonado / Reuters

Двенадцать полицейских в мексиканском городе Тамаулипас недалеко от границы с США находятся под арестом: их обвинили в массовом убийстве людей. Предполагается, что они расстреляли 19 человек, а затем сожгли их тела, сообщает El Pais.

Сожженные трупы обнаружили в конце января сложенными в грузовой автомобиль. 16 из них принадлежали мужчинам, один — женщине, а еще два были так сильно обожжены, что половую принадлежность установить не удалось. Полицейские выяснили личность четверых погибших: двое из них оказались уроженцами соседней Гватемалы.

Представители полиции не уточнили, что за мотив мог быть у полицейских-убийц. Однако издание указывает, что район, где нашли тела — территория давнего противостояния наркокартелей. Преступные синдикаты используют мигрантов для транспортировки запрещенных веществ и собирают с них деньги за проход через свою территорию. Тех, кто отказывается платить или сотрудничать, часто убивают для устрашения, а связи с коррумпированными полицейскими есть у каждого картеля.

В декабре прошлого года журналисты-расследователи узнали, что власти Мексики закупали шпионское программное обеспечение под предлогом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также оказывали услуги слежки картелям или даже перепродавали им ПО.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Detenidos 12 policías por “participar” en la masacre de migrantes de Tamaulipas
Пакистан приблизил освобождение обезглавившего американского журналиста убийцы
Полиция Мексики закупала ПО для продажи картелям и слежки за журналистами
В США зафиксировали беспрецедентный рост числа убийств