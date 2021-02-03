Создан реагент для экологичной добычи нефти в Арктике

Российские и норвежские ученые создали реагент, направленный на подавление процессов гидратообразования и коррозии при добыче нефти в Баренцевом море. Об этом заявил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев, передает ТАСС.

По словам ученого, суть сотрудничества стран состоит в разработке реагентов, которые будут оказывать минимальный экологический ущерб при добыче нефти в Баренцевом море. Они будут использоваться на стадии добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Варфоломеев добавил, что в добываемом в море сырье содержится углекислый газ, который может вызвать коррозию трубопровода и оборудования. Созданный реагент также направлен на борьбу с этой проблемой.

Ученые начали работать над проектом в феврале 2020 года.

Ранее сотрудники Кузбасского государственного технического университета создали сорбенты из промышленных отходов для очистки арктических и других водоемов от разливов нефти. Основу инновационного сорбента составляет магнетитовое ядро, которое притягивает нефтяную пленку на воде. Это позволит эффективнее ликвидировать разливы.