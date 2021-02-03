Мужчина объявил награду в 380 тысяч рублей за украденные мягкие игрушки

Житель американского города Майами готов заплатить пять тысяч долларов (380 тысяч рублей) за похищенные у него мягкие игрушки в виде обезьян. Об этом сообщает сайт телеканала Local 10.

Витас Чансао (Vitas Changsao) пригласил к себе домой двух женщин, с которыми познакомился случайно. Они напоили его наркотиком и украли дорогие наручные часы и две ценные мягкие игрушки.

«Наверное, мне надо было быть более осторожным», — отметил он.

Мужчина пояснил, что женщины подошли к нему и его другу в ресторане и предложили вместе выпить. Друзья согласились. Четверка провела какое-то время в ресторане, затем заехала в магазин за сигарами и алкоголем и отправилась в квартиру Чансао. Американец понял, что в его напиток что-то подмешали, когда проснулся на следующий день и обнаружил пропажу часов и игрушечных обезьян.

Чансао заявил, что одна из мягких игрушек больше 20 лет хранились в его семье, а другая была подарком от его бывшей девушки. Общая стоимость похищенных наручных часов оценивается в 125 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

Мужчина считает, что часы можно заменить другими, а за обезьян он готов выплатить крупное вознаграждение. «Я знаю, что это звучит глупо, но если кто-то найдет эти мягкие игрушки, я готов заплатить за них пять тысяч долларов (380 тысяч рублей)», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жительнице канадского Ванкувера вернули украденного плюшевого медвежонка, говорившего голосом ее покойной матери. К поискам игрушки подключились тысячи человек, в том числе голливудский актер Райан Рейнольдс.