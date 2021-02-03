Российские пожарные пожаловались на требующего варить ему уху «алкаша-начальника»

В Тюменской области пожарные пожаловались на «алкаша-начальника», который использует служебную машину в личных целях, требует, чтобы подчиненные варили ему уху и забирает у них премии. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на самих пожарных.

По словам водителя 18-го пожарно-спасательного отряда села Викулово Эдуарда Тетеркина, начальник «приезжает на посты, дает команду налить ему водки и сварить ухи, наматывает по 100-200 километров за ночь, прожигая казенный бензин», а также использует спасателей в качестве таксистов.

Также он рассказал, что из-за начальника, который переливает «зимнее» топливо из служебной машины в свой джип, им приходится выезжать на вызовы на «летнем». «Были случаи, когда машины замерзали. В Абатском районе в пожаре сгорела одиннадцатиклассница. Потому что не успели потушить из-за неисправной техники», — отметил Тетеркин.

«Люди пришли работать в МЧС, они пришли помогать, спасать. Понимаете? А не катать алкашей-начальников. Вот такая вот ситуация. Этот начальник уже просто всех достал», — заявил спасатель на видео, опубликованном изданием.

В региональном управлении МЧС «Подъему» заявили, что проводят проверку.