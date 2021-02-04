Полиция задержала 40 россиян с металлическими прутами перед массовой дракой

В Казани полиция предотвратила массовую драку, задержаны 42 человека с металлическими прутами. Об этом «Татар-Информ» рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В правоохранительные органы поступила оперативная информация о вспыхнувшем конфликте между несколькими группами молодых людей, которые назначили встречу для выяснения отношений в массовой драке.

Прибывшие на место оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов спецназа задержали 42 человека. В машине одного из задержанных были обнаружены 30 прутов металлической арматуры, а в багажнике другого — самодельный пистолет, переделанный из сигнального.

По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

28 января глава МВД Татарстана Артем Хохорин рассказал, что после массовой драки в Казани были задержаны 35 человек.

«Любая группировка, которая позволит себе высунуться, будет взята на контроль. Борьба с организованной преступностью — сегодня одна из главных задач», — цитирует министра «АиФ». Он отметил важность соблюдения контроля за подростковой преступностью. В 2020 году только в Набережных Челнах была пресечена деятельность восьми банд несовершеннолетних.