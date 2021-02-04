Друг Василия Ланового назвал причину смерти актера

Друг народного артиста СССР Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо назвал причину смерти товарища. Он поделился своим мнением в интервью с «Комсомольской правдой».

Моцардо рассказал, что Лановой в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений многие хотели сфотографироваться с актером. Однако зрители часто подходили к нему без медицинских масок. Спустя некоторое время народный артист СССР стал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и продолжили его концертный тур.

«В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо. Музыкант подчеркнул, что Лановой не мог пропускать выступления, так как организаторы грозили ему штрафными санкциями за отказ.

Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой скончался 28 января. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом вместе с супругой Ириной Купченко.