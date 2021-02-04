Пушков вступился за пошутившую о военных Псаки и обвинил Конгресс США в сексизме

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал сексизмом упреки в адрес пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Российский сенатор выступил в защиту Псаки, пояснив, что она не принизила роль космических сил США, а просто «не понимает, о чем говорит». По его словам, пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена «не всегда, но часто» комментирует вещи, о которых не имеет представления.

«А упреки в ее адрес со стороны американских законодателей — чистый сексизм, пробравшийся аж в Конгресс США. И вообще: не задавайте ей сложных вопросов — и все будет в ажуре», — сыронизировал Пушков.

Ранее Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США. Вместо того чтобы ответить на вопрос о US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете. Ее ответ СМИ истолковали не как незнание названия космических сил, основанных в 2019 году Дональдом Трампом, а как неудачную шутку, отсылавшую к обсуждению самолетов ранее на той же пресс-конференции.

Позднее сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал от представителя Белого дома извинений. Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных. «[Она] явно принижает целый вид наших вооруженных сил, преподнося его в качестве остроумной шутки, которая позабавит Китай», — подчеркнул он, напомнив, что создание нового рода войск было практически единогласно одобрено Конгрессом США.