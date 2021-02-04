Известные российские комики покрыли друг друга матом из-за Навального

Известные российские комики Александр Долгополов и Денис Косяков покрыли друг друга матом в Twitter после шутки Эдуарда Мацаберидзе, участвовавшего в шоу канала ТНТ.

В публикации Мацаберидзе обратил внимание на твиты Долгополова о том, что он не пойдет на Манежную площадь, чтобы поддержать Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Комик писал, что отправит туда возлюбленную, поскольку кому-то в их паре нужно кормить живущих у них кроликов. В ответ на это Мацаберидзе выдумал высмеивающий Долгополова диалог. «Я бы пошел, ты же видишь, я почти готов, передай всем, что они потрясающие», — написал Мацаберидзе, а в финале шутки намекнул на то, что никаких кроликов у пары нет.

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«Это слишком смешно», — отреагировал Косяков на пост Мацаберидзе. Вскоре Долгополов ответил им, используя нецензурную брань. Он назвал их «ТНТ-шной кодлой» и заявил, что они «как комики — говно». «Я вас трогаю? Нет», — добавил комик и предложил оппонентам прекратить его обсуждать.

Позже Косяков опубликовал свой ответ Долгополову. «Ты кусок говна, Саш. Ничтожный и жалкий», — написал он.

Косяков также припомнил Долгополову конфликт с комиком Семеном Слепаковым. Долгополов раскритиковал его за «Стих про добро», в котором высмеивались участники несогласованных акций в поддержку Навального. «Одно то, что ты смог вывести из себя Слепакова, одного из самых спокойных людей, говорит о многом. Я бы дал тебе хорошего леща при встрече, но это лишь еще больше укрепит тебя в твоей любимой позиции жертвы и даст повод поплакать», — заключил Косяков.

В прошлом и Долгополов, и Косяков уже попадали в скандальные ситуации. Так, в октябре 2019 года Косяков заявлял, что его признание в любви к Москве выявило «много кретинов» среди либералов и что эти люди его разочаровали.

В январе 2020 года Долгополов на несколько месяцев покидал Россию после того, как правоохранительные органы начали проверку в связи с жалобой на его выступление. В нем комик, в частности, размышлял, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.