Пожаловавшийся на Долгополова россиянин отреагировал на его возвращение

Житель Подмосковья Дмитрий Войнов, пожаловавшийся на комика Александра Долгополова, отреагировал на его возвращение в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина, написавший заявление об оскорблении чувств верующих, сказал, что не планирует забирать его. Он пояснил, что в настоящее время заявление направлено в Санкт-Петербург.

«А че он возвращается? Коронавируса испугался? Да он вообще ссыкотный какой-то. Если он так уверенно говорит, что готов смеяться над чем угодно, так будь любезен тогда, че ты? Как-то и пострадать нужно за свои убеждения, чтобы быть четким», — отметил Войнов. При этом он признался, что готов забрать заявление, если Долгополов извинится перед ним и остальными зрителями.

14 марта Долгополов объявил о своем возвращении в Россию. Он предположил, что интеграция в Европе окажется для него сложнее, чем борьба за свои права в родной стране.

В конце января комик вместе с подругой Елизаветой Ратовой уехал в Израиль. Это произошло после того, как полиция начала проверку в связи с жалобой на его выступление. В стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!