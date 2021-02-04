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Джастин Тимберлейк ощутил неловкость за свой наряд из 2000-х

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Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Фото: Jeffrey Mayer / WireImage / Getty Images

Американский певец Джастин Тимберлейк ощутил неловкость за свой наряд из 2000-х годов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об образе исполнителя на церемонии 28-й ежегодной американской премии American Music Awards в 2001 году. На тот момент Тимберлейк состоял в отношениях с певицей Бритни Спирс, и они решили использовать на мероприятии гармонирующие друг с другом образы.

Пару запечатлели в вещах, полностью выполненных из денима. Так, исполнитель появился на ковровой дорожке в пиджаке, джинсах, футболке и ковбойской шляпе. Спирс, в свою очередь, была одета в платье длины макси без бретелей. Ее образ дополнила маленькая сумка.

По словам Тимберлейка, интернет никогда не позволит ему забыть об этом наряде. В подкасте «Круглый стол авторов песен» издания The Hollywood Reporter 40-летний певец Джон Ледженд вспомнил об упомянутых нарядах знаменитостей со словами: «Я признаю, что в 90-е годы, возможно, был период, когда я мог не обратить внимание на некоторые костюмы публичных личностей, но интернет все помнит».

В январе в сети подняли на смех телеведущую в платье со спаривающимися зебрами. Так, на кадрах ролика 61-летняя знаменитость вышла в свет в платье розового цвета с принтом в виде спаривающихся животных.

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