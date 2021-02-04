Яна Троянова рассталась с режиссером Сигаревым

Актриса Яна Троянова рассталась с режиссером Василием Сигаревым. Об этом кинематографист рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю, опубликованном в четверг, 4 февраля, на YouTube-канале «вДудь».

С сентября 2020 года Сигарев и Троянова начали жить отдельно друг от друга. «До этого около года полтора мы жили вместе, но так, просто на одной территории», — уточнил режиссер.

«Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину. Она мне сказала», — объяснил Сигарев причины разрыва.

По его словам, из-за расставания ему пришлось посещать психиатра: «Полтора года я пытался отпустить. Мы отпускать же не умеем, вообще никто. Вцепимся, как клещ, даже в мертвых, ходим на эти могилы каждое воскресенье».

Кинематографист подчеркнул, что после разрыва у него с Трояновой установились дружеские отношения.

В том же интервью Сигарев рассказал, как вместе с Трояновой подрался с группой бандитов и оказался в травмпункте с ножевым ранением.