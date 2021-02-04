Режиссер Сигарев рассказал о подравшейся с бандитами Яне Трояновой

Актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев однажды подрались с группой бандитов, после чего последний оказался в травмпункте с ножевым ранением. Об этом кинематографист рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» в четверг, 4 февраля.

Инцидент произошел возле кафе, в котором Сигарев и Троянова проводили вечер. «Нам предложили выйти, картежники какие-то. Мы громко что ли разговаривали. Вышли, Троянову ударили, я — в ответ. Подрались-подрались, потом пошли, а у меня что-то на спине мокрое. Там оказалась дырочка», — поведал режиссер.

Сигарев отметил, что Троянова тоже дралась с бандитами: «У нас были две кружки с собой, мы кружками дрались».

44-летний Василий Сигарев снял такие фильмы, как «Жить» «Страна ОЗ» и «Волчок». 47-летняя Яна Троянова исполнила главные роли во всех вышеперечисленных картинах.