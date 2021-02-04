Выходившую замуж за своих жертв ради квартир россиянку обвинили в мошенничестве

Следствие передало в суд уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Кубани, выходившей замуж за своих жертв и лишавшей их жилья, а также ее сообщниц. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснило следствие, с 2013 по 2019 годы 53-летняя россиянка и ее дочери входили в доверие одиноких людей, многие из которых злоупотребляли алкоголем, после чего нотариально оформляли с ними дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. В большинстве случаев обвиняемая заключала с пожилыми людьми браки. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками. Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.

Всего следователи установили причастность женщин к 12 фактам мошенничества, при этом 11 потерпевших умерли. Обвиняемые, действуя организованной группой, приобретали таким образом в собственность земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи, а также похищали деньги. Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.