Черчесов ответил на вопрос о принудительной вакцинации игроков от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вакцинации футболистов. Его слова приводит Sport24.

Черчесов признался, что не знает, откуда берется информация о возможных принудительных вакцинациях. Он подчеркнул, что важно учитывать позицию самих спортсменов и клубов.

При этом Черчесов отметил, что сам уже привился. Наставник российской команды заявил, что чувствует себя хорошо. Также прививку сделали и члены сборной России — пресс-аташе, менеджер и главный врач команды.

Сборная России вернется к выступлениям весной. 24 марта команде Черчесова предстоит матч квалификации чемпионата Европы. Российские игроки сыграют с командой Мальты.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до четвертьфинала.