То, что в настоящее время в России не нашлось двигателей для ударных беспилотников, является одной из причиной отсутствия в стране собственных серийных ударных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью генерального директора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина.

«Не думаю, что это основная причина. Грустно, что их нет, но я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей — 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны», — сказал специалист.

По его мнению, «выше 500 лошадиных сил, скорее всего, не будет поршневых двигателей, там уже газотурбинные начинаются, ниже 50 — электрические установки». «Есть пока вопросы по топливу, будет ли это бензин или керосин. Тем не менее какие двигатели отрасли нужны, с Минпромторгом мы уже определились», — добавил Гордин.

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По его словам, катастрофы в отставании России от других стран в двигателях для беспилотников нет. «Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди. У нас как минимум имеются сведения об эксплуатации зарубежных дронов. На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше», — сказал гендиректор.

В октябре 2020 года «Известия» в публикации, посвященной последнему конфликту в Нагорном Карабахе, написали, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками.

В октябре 2017 года американский аналитик Самюэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности китайских, иранских, турецких, американских и израильских.