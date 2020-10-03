В России признали господство турецких Bayraktar TB2 над Карабахом

Танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками, пишут «Известия» в публикации, посвященной конфликту в Нагорном Карабахе.

«В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или по крайней мере конструкторам надо делать серьезные выводы», — признает военный эксперт Алексей Хлопотов.

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В сентябре The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно изданию, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства, для чего, в частности, использовались Bayraktar TB2.

В октябре 2017 года аналитик Самуэль Бендетт сообщил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности, китайских, иранских, турецких и американских.