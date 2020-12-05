Россия из-за Карабаха создаст новый БПЛА

В ноябре российские предприятия, учитывая «анализ опыта последних локальных конфликтов», начали создание беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенного для борьбы с вражескими дронами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник агентства отметил, что «беспилотный вертолет дальнего радиолокационного дозора» предназначен для отслеживания «малоразмерных и малоскоростных беспилотников противника на малых и предельно малых высотах» и «наведения на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны». Источник отметил, что оружие будет создано в сжатые сроки.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.