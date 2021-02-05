В Госдуме усмотрели в речи Байдена линию на «холодную войну 2.0»

Заявления президента США Джозефа Байдена о готовности противостоять России говорят о продолжении необъявленной холодной войны с Москвой, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 5 февраля.

«По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях», — сказал он.

По его мнению, деградация двусторонних отношений возможна и может иметь опасные последствия.

Слуцкий полагает, что речь Байдена свидетельствует о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России и других государств.

Президент Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять «агрессивным действиям» России. Он заверил, что США заставят Россию заплатить за все свои действия. Президент добавил, что действия США станут еще более эффективны, когда они будут работать в коалиции с другими партнерами.

Между тем в Совете Федерации нашли в выступлении Джо Байдена и «обнадеживающие моменты». Сенатор Константин Косачев отметил, что Байден говорил об общих проблемах, таких как пандемия, климат и ядерное оружие.