Россия
 
Последние новости
Лавров рассказал о главной проблеме в отношениях России и ЕС
Шеф-повар едва не сгорел в московском ресторане 
Навальный в суде рассказал о «мешочке с кокаином» Охлобыстина
С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ
Тихановская обсудила с послом США новые санкции против Лукашенко
Врач назвала россиянам срок выпадения волос после коронавируса
Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все»
Фельдшер скорой помощи свернул шею россиянину
Тигр помог поймать браконьеров в российском регионе
Медведева одним словом описала возвращение к Тутберидзе
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме усмотрели в речи Байдена линию на «холодную войну 2.0»

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Doug Mills / Getty Images

Заявления президента США Джозефа Байдена о готовности противостоять России говорят о продолжении необъявленной холодной войны с Москвой, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 5 февраля.

«По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях», — сказал он.

По его мнению, деградация двусторонних отношений возможна и может иметь опасные последствия.

Слуцкий полагает, что речь Байдена свидетельствует о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России и других государств.

Президент Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять «агрессивным действиям» России. Он заверил, что США заставят Россию заплатить за все свои действия. Президент добавил, что действия США станут еще более эффективны, когда они будут работать в коалиции с другими партнерами.

Между тем в Совете Федерации нашли в выступлении Джо Байдена и «обнадеживающие моменты». Сенатор Константин Косачев отметил, что Байден говорил об общих проблемах, таких как пандемия, климат и ядерное оружие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Помпео раскритиковал внешнюю политику Байдена
В Совфеде нашли «обнадеживающие моменты» во внешней политике Байдена
Байден пообещал заставить Россию заплатить за все