В Совфеде нашли «обнадеживающие моменты» во внешней политике Байдена

В Совфеде нашли «обнадеживающе моменты» во внешней политике президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

Косачев рассказал, что Байден во время выступления в Государственном департаменте со своей первой речью о внешней политике прежде всего говорил об общих проблемах, таких как пандемия, климат и ядерное оружие. Российский сенатор отметил, что с «тройкой» Байдена «точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах». Он подчеркнул, что тут можно найти точки пересечения позиций России и США, и привел в пример успешное продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Парламентарий напомнил, что «триада» бывшего президента Барака Обамы звучала как вирус Эбола, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и Россия. Он заявил, что намерение Байдена продолжать диалог с противниками и конкурентами США в интересах американского народа — это прогресс.

Ранее Бадйен, выступая в Госдепартаменте, заявил, что США заставят Россию заплатить за все свои действия. «Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить», — подчеркнул он.