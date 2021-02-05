Женщина удивилась необычному письму с отказом взять ее на работу

Женщина опубликовала в соцсети Twitter скриншот необычного письма с отказом взять ее на работу. Пользовательница сообщила, что формулировки в сообщении очень удивили ее, а в комментариях к посту многие написали, что тоже не ожидали увидеть подобного.

Проживающая в Лондоне женщина по имени Киран (Kiran) опубликовала часть ответа от потенциального работодателя. В нем говорилось, что женщину не взяли на работу. В тексте также содержался мотивационный призыв «продолжать попытки — вновь и вновь отвечать на вакансии».

Кроме того, в письме сообщалось, что многие известные и успешные люди тоже получали отказ, но не сдавались. В пример приводились рок-группа The Beatles, актер Харрисон Форд, баскетболист Майкл Джордан, певица Леди Гага, бизнесмен и изобретатель Джеймс Дайсон и певец Элвис Пресли.

«Я буквально в слезах от этого письма с отказом. Неужели мне и правда нужно было услышать все это? Я ведь всего лишь увидела вакансию и подала заявку?» — отреагировала Киран. Пост набрал почти четыре тысячи лайков и множество откликов под публикацией.

В комментариях часть юзеров отметили, что подобный ответ их тоже очень удивил. Они посчитали письмо одновременно мотивирующим и слегка пугающим. «Я даже и не уверен, лучше ли получить такое, чем вообще не получить какого-либо ответа», — указал один из пользователей. По мнению другого юзера, такая формулировка выставляет компанию не в лучшем свете, так как в письме они по сути признаются, что могли упустить крайне талантливого человека.