Рестлерша впечатлила фанатов спортивной фигурой

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл впечатлила фанатов спортивной фигурой. Фото опубликовано в Instagram.

28-летняя американка снялась в розовом бикини. Подписчики обратили внимание на накачанные мышцы Каргилл. «Красота и сила — мощная комбинация», — написал пользователь kidirv67. Менее чем за сутки пост набрал более 46 тысяч лайков.

Фото опубликовано @ms_cargill

4 февраля американская профессиональная рестлерша Деонна Пураццо снялась в купальнике на фоне пляжа. Она представляет промоушен Impact Wrestling.

Каргилл известна по выступлениям в All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.