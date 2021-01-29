Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини

Бразильская рестлерша и дзюдоистка Тайнара Мело де Карвалью показала фигуру в бикини. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

25-летняя девушка-рестлер сделала откровенный снимок и вызвала бурную реакцию подписчиков. Менее чем за три часа публикация набрала более 35 тысяч лайков.

Фото опубликовано @tayconti_

В апреле 2020-го рестлерша покинула World Wrestling Entertainment (WWE). Карвалью оказалась вне ростера организации из-за кризиса, связанного с пандемией. Она выступала в шоу под эгидой WWE с 2016 по 2020 год. С августа того же года Карвалью выступает в All Elite Wrestling. На ринге бразильянка выступает под именем Тайнара Конти.

В январе 2021-го американская рестлерша Элизабет Чихайя опубликовала фото в бикини. 29-летняя американка выступает под псевдонимом Скарлетт Бордо.