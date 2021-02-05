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В Париже подростки избили больную раком российскую пенсионерку

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Фото: Eric Gaillard / REUTERS

Арабские подростки в Париже избили российскую пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина рассказала, что приехала во Францию на лечение от онкологического заболевания и поселилась в соседнем с дочерью доме. Желая повидать родню, она вышла на улицу и столкнулась с группой вооруженных подростков. Опасаясь за свою жизнь, она попыталась незаметно сфотографировать их на смартфон, однако те заметили это и набросились на пенсионерку.

Пострадавшая обратилась в полицию. Однако, по ее словам, правоохранительные органы никак не отреагировали на инцидент, а ее обидчики продолжают разгуливать по кварталу.

15 января в Париже был избит 14-летний подросток с Украины. После жестокого нападения группы неизвестных его госпитализировали с многочисленными травмами черепа. Он был введен в искусственную кому. В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа. Позднее президент Украины Владимир Зеленский также призвал найти и наказать виновных.

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