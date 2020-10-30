Россия напомнила Франции об опасности северокавказских террористов

Россия не раз предупреждала Францию об опасности террористов-выходцев из северокавказских регионов. Об этом напомнил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как "борцов за свободу"», — приводит агентство слова дипломата.

По его словам, некоторые из террористов, бежавших с территории России, в итоге не только нашли свое прибежище во Франции, но и получили гражданство этой страны. Сыромолотов добавил, что сотрудничество Москвы и Парижа в деле борьбы с терроризмом — важный элемент отношений двух стран.

Днем ранее Францию потрясла серия нападений: выходцы из исламских стран, вооруженные ножами, нападали на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи президента Эммануэля Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.

Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляло редакцию журнала «Шарли Эбдо».

По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.