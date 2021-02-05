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Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал программную речь президента США Джозефа Байден агрессивной и неконструктивной риторикой. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 5 февраля.

«Нотки ультимативности неприемлемы для нас, и мы не будем внимать такого рода менторским заявлениям», — сказал он, комментируя слова Байдена о том, что «Россия заплатит за все».

В то же время Песков отметил, что считает, что у России и США есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий.

Президент Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять «агрессивным действиям» России. Он подчеркнул, что США заставят Россию заплатить за все свои действия.

Комментируя это заявление, депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что Белый дом продолжает линию на необъявленную «холодную войну 2.0» с РФ. Он также выразил мнение, что речь Байдена свидетельствует о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России.

Между тем в Совете Федерации нашли в выступлении Джо Байдена и «обнадеживающие моменты».

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