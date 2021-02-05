Одна из самых опасных акул перевернула каяк с двумя мужчинами

Акула вблизи острова Мауи в американском штате Гавайи перевернула двухместный каяк и отправила мужчин в воду. Об этом сообщает сайт телеканала Khon 2.

Во вторник, 2 февраля, отец и сын плыли на каяке, когда на их лодку напала тигровая акула — одна из самых опасных акул для человека. Хищная рыба протаранила каяк, и он утонул. Мужчины оказались в воде.

Каякеры сумели самостоятельно доплыть до берега. В результате произошедшего никто не пострадал.

Мужчины сообщили, что столкнулись с трехметровой тигровой акулой. В связи с появлением хищной рыбы, пляжи в районе встречи с ней были закрыты на сутки.

Тигровые акулы представляют опасность для человека и занимают второе место после больших белых акул по числу нападений на людей.

Ранее сообщалось, что акула с красными глазами напала на подростка, который катался на лыжах для серфинга у побережья австралийского города Аделаида. Юноша рассказал, что услышал глухой стук и увидел, как акула кусает его лыжи.