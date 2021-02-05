Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что власти страны планируют прививать от коронавируса от пяти миллионов человек в месяц. Видеозапись разговора доступна на странице украинского офиса организации в Facebook.

Он не уточнил сроки начала проведения вакцинации в таких масштабах, но пояснил, что при высоком ажиотаже число ежемесячных инъекций может быть увеличено и до десяти миллионов. Специалист добавил, что министерство здравоохранения страны намерено отказаться от иммунизации в привычных медицинских кабинетах в пользу мобильных пунктов.

Массовая вакцинация от COVID-19 на Украине должна начаться в течение нескольких недель. При этом в текущем месяце страна получит из США по механизму COVAX только 117 тысяч доз препарата от инфекции. В апреле 2021 года в республику также поступит китайская вакцина в размере пяти миллионов доз, однако из-за низкой эффективности Киев может отказаться от ее закупок.

При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена на международном уровне.