Российские компании не попали в список самых уважаемых в мире

Журнал Fortune опубликовал ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира, который уже 14 раз подряд возглавила корпорация Apple. Список опубликован на сайте издания.

В общей сложности в нем упомянуты 332 компании со всего мира. Ни одна российская в рейтинг не попала. Также провал ожидал и Facebook. Еще год назад социальная сеть занимала 12-ю строчку, но в нынешнем списке на фоне многочисленных скандалов места ей не нашлось.

Следом за Apple идут другие технологичные американские компании — Amazon и Microsoft. Также в первой десятке Walt Disney, Starbucks, Berkshire Hathaway, Alphabet (материнская компания Google), JPMorgan Chase, Netflix и Costco Wholesale.

На первых 30 местах располагаются только американские компании, и только 31-е занял японский автопроизводитель Toyota. Помимо США, Японии и европейских стран, в рейтинге есть компании из Южной Кореи, Сингапура и Китая.

Ранее стало известно, что Сбер вышел на третье место в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда».

На позицию самого дорогого бренда в том же рейтинге впервые с 2016 года вернулась Apple. За год корпорация увеличила его стоимость на 87 процентов.