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Школьников в Гонконге начали отговаривать от протестов с шести лет

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Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Руководство Гонконга ввело в действие новые принципы и учебные планы по образованию в области национальной безопасности, в рамках которых учителя должны отговаривать школьников от протестов уже с шести лет. Об этом сообщается на сайте администрации Гонконга, там же опубликована подробная инструкция для школ.

Преподавателям придется рассказывать детям, что никакие дискуссии по поводу вопросов национальной безопасности недопустимы. Из учебных заведений уберут все книги, которые хоть как-то выражают сомнения в обоснованности закона, а пение определенных песен и выкрикивание лозунгов отныне запрещено.

Уроки должны помочь школьникам понять историю страны, важность национальной безопасности и государственного гимна. Им расскажут о наказании за взаимодействие с иностранными государствами, деятельность против властей и терроризм.

Детям постарше объяснят, как Народно-освободительная армия Китая защищает Гонконг, при этом такую повестку включат даже в уроки географии и биологии.

Профсоюз учителей раскритиковал инициативу отдела образования. Вице-президент организации Тин Фэн Чак заявил, что таким образом будут разрушены отношения преподавателей и учителей, а кроме того, указания подрывают цель сформировать у детей критическое и независимое мышление, пишет The Guardian.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Великобритании, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Массовые протесты в городе начались в июне 2019 года из-за планов по принятию закона об экстрадиции. Позднее протесты переросли в столкновения с полицией и сторонниками материкового Китая.

Тот закон отложили на неопределенный срок, но спустя год, в июне 2020-го был принят закон о национальной безопасности, ограничивающий автономию региона и разрешающий экстрадицию наиболее опасных, по мнению Пекина, преступников. В США его расценили как нарушение материковым Китаем своих обязательств и ввели санкции.

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