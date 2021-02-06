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Макрон и Джонсон обсудили Россию

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Борис Джонсон и Эммануэль Макрон
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон
Фото: Hannah McKay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора Россию, борьбу с коронавирусом, а также отношения с другими странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского правительства.

Страны обсудили ряд международных тем, «включая Иран, Йемен, Ливию и Россию».

«Они согласились с тем, что деятельность Великобритании, Франции и других европейских стран продолжает оставаться ключевой в вопросе создания более безопасного мира», — уточняется в тексте сообщения.

Также лидеры обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусом. «Премьер-министр подчеркнул, что мировые лидеры будут играть важную роль в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию. Они согласились с тем, что успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств», — отмечается в заявлении.

Джонсон в ходе разговора обратил внимание на то, что выход Британии из Евросоюза открыл «огромные возможности по углублению и расширению двусторонних отношений с Францией». Он также рассказал Макрону о приоритетных направлениях деятельности Великобритании в период председательства в «Большой семерке» (G7) в этом году.

Ранее Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по проекту «Северный поток-2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. «Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет», — сказал он.

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