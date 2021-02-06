Прокурора по делам Навального взяли под госзащиту

Прокурора по делам Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Екатерину Фролову взяли под государственную защиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства не уточнил, в связи с чем были приняты меры защиты. Сообщается, что уже 2 февраля на заседании Симоновского суда Фролова появилась в сопровождении охранников.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — оппозиционеру зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».