Школьница бросила учебу и заработала миллионы на интимных фото и видео

Мультимиллионерша Белль Дельфин из Великобритании в 14-летнем возрасте бросила учебу и заработала состояние на платформе OnlyFans, публикуя свои интимные фото и видео. О своем опыте она поведала в интервью изданию Insider.

Как рассказала 21-летняя Белль, родившаяся в Южной Африке, но выросшая в Лимингтоне, графство Хэмпшир, она бросила школу в 2014 году, когда ей было 14 лет, после того, как столкнулась с издевательствами. Сегодня она имеет почти два миллиона подписчиков на YouTube. Девушка рассказала, что она была «странным» ребенком и что в раннем детстве боролась с «плохим психическим состоянием».

Будучи школьницей, она опубликовала неудачную шутку в интернете, которая стала вирусной, а скриншоты распространились среди других участников, чьи комментарии содержали «ненависть за ненавистью». Белль решила, что после этого не может вернуться в школу и бросила учебу. «Все в моем родном городе вроде отвернулись от меня, это заставило меня пойти против них и сказать: "Да пошли вы"», — вспоминает она. По ее словам, интернет — единственное место, где ее принимают.

Сегодня Белла зарабатывает миллионы на продаже контента для взрослых, своих интимных фото и видео, а также провокационных роликов. В частности, в прошлом месяце девушка приняла участие в фотосессии, где инсценировала собственное похищение, что вызвало массу критики. Белль обвинили в пропаганде изнасилования. «После того, как вы уже сто раз видели одни и те же ненавистные комментарии, я думаю : "Я это уже слышала, мне все равно"», — реагирует на критику звезда соцсетей.

Ранее американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай завела аккаунт на платформе OnlyFans. При этом она объяснила, что не занимается продажей интимных снимков или порно. «Я завела аккаунт для оптимизации связи со своими фанатами. Некоторые вещи в моей жизни — только для взрослых. Детям на это смотреть ни к чему», — написала она.