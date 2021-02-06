Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл причины аномального похолодания в центральной части России и предупредил о начале радиационного охлаждения. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По его данным, холода будут связаны с тем, что в понедельник, 8 февраля, начнет расти давление и установится антициклональный характер погоды. Кроме того, к этим факторам прибавится процесс радиационного охлаждения. «К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде — при отсутствии облачного "одеяла" — начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», — объяснил метеоролог.

Синоптик добавил, что на выходных из-за влажности и ветра скоростью 6-11 метров в секунду ощущение холода усилится. Однако со следующей недели, когда погода хоть и станет очень морозной, ощущения при нахождении на улице будут другие. Влажность уже будет небольшой, также появится солнце, в связи с чем на улице уже не будет так дискомфортно.

Ранее Вильфанд рассказал россиянам о продолжительности аномальных холодов, которые ожидаются в Центральной России. По словам синоптика, холодной будет вся следующая неделя, резкого повышения температуры не ожидается. Температура воздуха будет на семь градусов ниже нормы уже в воскресенье, в понедельник-вторник аномалия увеличится до восьми градусов. По ночам ожидается до 20-25 градусов ниже нуля, днем — минус 13-18 градусов.