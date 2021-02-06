Младенца утопили во время обряда крещения

В Румынии утопили младенца во время православного обряда крещения. Об этом пишет The Guardian.

Трагедия произошла в городе Сучава. У шестинедельного мальчика во время обряда произошла остановка сердца, и в понедельник, 1 февраля, он был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. Вскрытие показало наличие воды в легких. Прокуратура начала расследование непредумышленного убийства в отношении священника, проводившего обряд.

После этого в сети появилась петиция с призывом изменить ритуал крещения, в частности, пользователи потребовали убрать окунания в воду из обряда. Она набрала уже более 56 тысяч подписей. Один из пользователей осудил «жестокость» ритуала, а другой раскритиковал «упорство тех, кто думает, что это воля Бога».

Представитель церкви Василе Банеску объяснил, что священники могут лишь налить немного воды на лоб ребенка вместо полного погружения в воду. В свою очередь архиепископ Феодосий, лидер традиционалистского крыла церкви, заявил, что ритуал крещения меняться не будет.