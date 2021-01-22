Обливания детей холодной водой во дворе российского детсада попали на видео

В одном из детских садов Красноярска прошли крещенские обливания детей холодной водой на морозе. Видео процедуры публикует издание KrasnoyarskMedia.

На опубликованных кадрах дети в одних плавках и сланцах стоят в снегу и выливают на себя по ведерку воды, после чего убегают из кадра. По информации издания, в этом детсаду практикуют обливания более 20 лет. После процедуры закаливания дети отправляются пить чай со двора обратно в помещение.

Издание отмечает, что родители воспитанников детсада поддерживают обливания и сами периодически их практикуют. Воспитатели утверждают, что благодаря обливаниям дети меньше болеют.

Ранее стало известно, что большинство россиян не планировали принимать участие в крещенских купаниях (74 процента). При этом почти две трети граждан никогда не пробовали и не собираются окунаться в прорубь на христианский праздник. О желании погрузиться в воду на Крещение заявили 13 процентов опрошенных, из них два процента сделают это впервые, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.