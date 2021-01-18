Инфекционист рассказал о правильном использовании маски на крещенских купаниях

Инфекционист Николай Малышев рассказал о правильном использовании маски на крещенских купаниях. Об этом профессор заявил в интервью с РИА Новости.

По его словам, наиболее важным является ношение средств индивидуальной защиты в помещениях для обогревания. При этом врач отметил, что при выходе из них и погружении в воду маску стоит снимать. Он добавил, что в очереди к проруби, если люди тесно стоят, также следует соблюдать масочный режим.

Ранее врач Евгений Тимаков оценил вероятность заразиться коронавирусом во время крещенских купаний. Он пояснил, что, в первую очередь, проникновению вируса препятствуют сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду.