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Цукерберг нашел замену офисам

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Фото: Mark Lennihan / AP

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг нашел замену традиционным офисам. По его словам, со временем они уступят место удаленке, а присутствовать на рабочем месте можно будет с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR. Об этом пишет Independent.

Компания Цукерберга планирует перейти на данные технологии в течение четырех-пяти лет. К преимуществам перехода отнесли рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. «Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда», — заявил создатель Facebook.

В течение ближайших 10 лет половина компании перейдет на подобный формат работы. «Мы должны сделать это вдумчиво и ответственно, поэтому будем принимать решения взвешенно», — подчеркнул Цукерберг.

На данный момент подразделение Facebook Reality Labs разрабатывает устройство, способное обеспечить связь с помощью VR и AR. Главная проблема подобных технологий заключается в том, что они требуют привычного для пользователей форм-фактора, например очков в толстой оправе. Задача состоит в том, чтобы создать технологию, позволяющая сделать устройство небольшим.

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