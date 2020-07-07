Цукерберга обвинили в бесчеловечности из-за колонизации острова

На платформе Change.org появилась петиция с требованием запретить главе социальной сети Facebook Марку Цукербергу «колонизацию» Кауаи — одного из Гавайских островов. За неделю инициатива собрала свыше 500 тысяч подписей.

Кампания была запущена пользователем Mia Brier от имени коренных жителей Гавайи. Автор обращения считает бесчеловечным и отвратительным поведение одного из богатейших людей планеты, который обвиняется в попытке выселить семьи с их родных земель и подает на них в суд.

Как объяснил представитель Цукерберга, предприниматель отозвал исковое заявление в 2017 году. Собственность используется как рабочее ранчо или место отдыха в соответствии с экспертными требованиями. В рамках проводимых на территории мероприятий обеспечивается устойчивое развитие сельского хозяйства без вреда для местной природы. Часть земельных угодий также сдается в аренду местным фермерам.

Цукерберг приобрел недвижимость на острове в 2014 году, потратив 100 миллионов долларов. Позднее он купил два дополнительных участка и объявил о планах возвести по периметру владений двухметровую стену, что вызвало еще большее раздражение со стороны гавайских жителей.

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