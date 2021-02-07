В России заметили снижение смертности от рака

По предварительным данным, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он отметил, что онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу, а высокая нагрузка на систему здравоохранения во время эпидемии коронавируса не повлияла на лечебные процессы.

По словам Мурашко, в минувшем году была выстроена вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Этот инструмент начинает внедряться в пилотных регионах, и глава Минздрава выразил надежду, что в 2021 году система распространится на всю страну.

Ранее сообщалось, что на протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.