В российском регионе начали лечить опухоли поджелудочной железы «золотыми метками»

В Свердловской области начали лечить опухоли поджелудочной железы с помощью имплантации рентгенконтрастных маркеров — так называемых «золотых меток». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Золотые метки» устанавливают пациентам, которым планируется проводить лучевая терапия по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы. Этот метод позволяет медикам максимально точно облучать опухолевые клетки с минимальным воздействием на здоровые ткани.

«Опухоль поджелудочной железы не всегда хорошо визуализируется при обычной компьютерной томографии, что в ряде случаев может привести к недостаточной точности позиционирования пациента и распределения дозы облучения. Именно эту проблему помогает решить установка вокруг новообразования "золотых меток", хорошо определяемых на контрольных КТ-изображениях», — пояснил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

Правительство региона подчеркивает, что это «новый, передовой метод лечения данной онкопатологии», который впервые начали применять три года назад в США. В России он используется на базе только двух онкоцентров — в Свердловском областном онкодиспансере и в НМИЦ имени Блохина в Москве.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.