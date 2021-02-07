В центре Гамалеи отреагировали на новые данные расследования пандемии в Ухане

Вирусолог Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн отреагировал на предварительные результаты расследования пандемии в Ухане. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам Альштейна, предположения об искусственном происхождении вируса не имеют под собой реальной почвы. «По-видимому, самый главный вопрос, который интересует публику, не был ли вирус создан в Ухане в институте вирусологии? Что люди решили создать вирус, который погубит человечество», — сказал он.

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Вирусолог назвал такое предположение конспирологической гипотезой. «Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путем. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители ВОЗ обнаружили новые улики в ходе расследования причин появления пандемии COVID-19 в Ухане. По словам зоолога Питера Дашака, улики касаются роли рынка морепродуктов в возникновении пандемии. Он уточнил, что рынок морепродуктов в Ухане во время пандемии оказался нетронутым. Других подробностей расследования Дашак не стал рассказывать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.